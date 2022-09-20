



Слухи: экс-бойфренд Шакиры крутил роман с израильской моделью

Бывший бойфренд певицы Шакиры, футболист Жерар Пике, по слухам, имел роман с израильской супермоделью Бар Рафаэли еще в 2012 году.



Об этом идет речь в новом репортаже испанского журналиста Хорди Мартина, сообщает Jerusalem Post.



Как утверждается, роман Пике и Рафаэли был "секретом полишинеля", но недавно журналист смог подтвердить информацию об этой связи через личного друга Рафаэли.



Напомним, что Шакира и Пике объявили о расставании этим летом. По информации прессы, разрыв может быть связан с изменами со стороны футболиста.