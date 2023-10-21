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Словения будет проверять всех из Венгрии и Хорватии из-за опасности террористов | Фото: соцсети
21.10.2023 12:25 Дара Киевская

Словения будет проверять всех из Венгрии и Хорватии из-за опасности террористов

Власти Словении заявили, что в связи с ситуацией на Ближнем Востоке введут с 21 октября пограничный контроль с Венгрией и Хорватией как минимум на 10 дней.

Как сообщает Associated Press, правительство Словении вводит пограничный контроль с субботы, 21 октября, минимум 10 дней.

Министр внутренних дел Словении Боштян Поклукар представит детали решения на встрече ЕС в Люксембурге 23 октября.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Словении - следствие миграционной политики ЕС, которая ставит под угрозу как безопасность, так и экономическое процветание европейских стран.

Отметим, что Италия объявила о приостановке с 21 октября действия соглашения об открытой границе со Словенией также на 10 дней. Такое решение принято в связи с возможной угрозой безопасности из-за боевых действий между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС.

Напомним, что мигранты прибывают в Словению как из Хорватии, так и из Венгрии, следуя по балканскому сухопутному маршруту из Турции в Грецию или Болгарию, Северную Македонию, Сербию и Боснию.

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