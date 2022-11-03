



Слепок руки принцессы Дианы выставят на продажу

Слепок левой руки принцессы Дианы с обручальным кольцом, сделанный в 1985 году скульптором Оскаром Немоном, выставят на аукционе в Великобритании.

По данным Daily Mail, перед его созданием любимица всего мира дала свое согласие.

Единственный слепок был сделан при жизни. Немон в тот момент работал над бюстом Дианы. Это происходило вскоре после ее свадьбы с принцем Чарльзом, которые обручились в 1981 году.

Аукцион Reeman Dansie состоится в Колчестере с 8 по 9 ноября. Предварительная оценочная стоимость слепка - свыше 40 тысяч фунтов.