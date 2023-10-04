



Слава Комиссаренко объявил о разводе с украинской вебкам-моделью

Известный стендап-комик Слава Комиссаренко сделал неожиданное заявление во время своего концерта в Вене. Он объявил, что разводится с украинской вебкам-моделью Юлией Шашковой.



На сцене, шутя на свой манер, комик заявил, что больше не собирается вступать в новые отношения и предпочтет общение только с друзьями, которых знает еще со школы.



Следует отметить, что Слава Комиссаренко провел два концерта в Veranstaltungszentrum Rudolfsheim-Fünfhaus в Вене 26 сентября, где и сделал это заявление.



Напомним, что о браке Комиссаренко стало известно несколько недель назад. Первые фотографии комика с женой появились в Telegram-каналах 19 сентября. В этом же месяце Слава опубликовал пост в своем социальном профиле, в котором прокомментировал информацию о прошлой деятельности своей супруги, связанной с вебкам-моделью и откровенными видеоролями. Он заявил, что ничего не знал об этом и считает, что его обманули. Комиссаренко также выразил свое разочарование в сложившейся ситуации.



Предыдущие расследования также показали, что супруга комика долгое время активно искала состоятельного партнера, зарабатывая себе на жизнь, создавая откровенные вебкам-видео. Подписчики предоставили Комиссаренко ссылки и фотографии, включая профиль его супруги на сайте знакомств.