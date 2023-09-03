



Сладкая месть: развод с Маркл сделал ее бывшего мужа более счастливым

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон долгое время был подавлен из-за развода, но теперь он абсолютно счастлив, хоть при нем и нельзя упоминать слово на букву "М".



Об этом в комментарии газеты The Daily Mail рассказали друзья кинопродюсера.



"Долгое время Тревору приходилось тяжело. Он хороший парень, но Меган раздавила его, когда потребовала развода и объявила о браке с принцем Гарри. Но теперь все это в прошлом. Когда мы недавно встретились, он рассказал о том, что является самым счастливым человеком, как ему нравится быть отцом и что он никогда не чувствовал себя более удовлетворенным", - рассказал его друг.



Люди из окружения Тревора считают, что у кинопродюсера жизнь сложилась, в некотором смысле, даже лучше, чем у его бывшей.



"У него больше денег, чем у нее сейчас, он занимается любимым делом и находится вне поля зрения публики. Это сладкая месть", - отмечают его друзья.