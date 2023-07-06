



Слабая и уставшая: появились новые подробности о состоянии Мадонны

Певица Мадонна, выписанная из больницы после серьезной бактериалогической инфекции, чувствует себя очень плохо.



Об этом рассказала ее близкая подруга в комментарии TMZ.



По ее словам, Мадонна выглядит слабой и очень уставшей. Знаменитость, тем не менее, так и не отказалась от идеи провести мировое турне Celebration, из-за которого и слегла с заболеванием.



Уточняется, что первый концерт должен был состояться в Ванкувере на 15 июля, однако концерт пришлось перенести на неопределенный срок.



По данным People, артистка испытывала проблемы со здоровьем еще во время репетиций, однако проигнорировала все симптомы, что, в конечном итоге, и привело ее в больницу. Турне Celebration должно было состояться по случаю 40-летию творческой деятельности Мадонны.



"Она долгое время игнорировала некоторые симптомы болезни, потому что думала, что они исчезнут. Но она не хотела отнимать время у репетиций. Она была истощена и какое-то время не чувствовала себя на 100% в ожидании своего тура. Она неутомима в своем стремлении быть лучшей, удивлять своих поклонников и делать то, что другие до нее не делали", – сообщает источник.



