



Скоростной трамвай в Тель-Авиве будет ездить реже и медленнее запланированного

Открытие "Красной линии" скоростного трамвая в Тель-Авиве откладывалось в течение многих лет, но недавно министр транспорта Мири Регев объявила, что она начнет работу в День независимости (26 апреля). Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Globes", что скоростной трамвай, который будет перевозить 250 000 пассажиров в день через район Тель-Авива, пойдет на компромисс по качеству обслуживания и количеству поездов в период обкатки.



Менее чем за два месяца до начала работы "Красной линии" компания NTA отказывается предоставить подробную информацию: сколько поездов будет ходить в час и сколько времени займет поездка. Но человек, близкий к этому вопросу, сообщил "Globes", что на первом этапе на самом загруженном участке линии от станции метро в Тель-Авиве "Элифелет" до Петах-Тиквы будет ходить 10 поездов в час в каждом направлении.



На "Красной линии" будет три отдельных маршрута: R1 от Петах-Тиквы до Бат-Яма (полная линия); R2 от Кирьят-Арье до Бат-Яма, который не будет работать с началом пуска линии; и R3 от Кирьят-Арье до станции "Элифелет". Другими словами, пассажирам, желающим добраться из Кирьят-Арье в Бат-Ям, придется пересаживаться на другой поезд.



На маршруте R1 между Петах-Тиквой и Бат-Ямом будет курсировать 6 поездов в каждом направлении каждый час, а на маршруте R3 от Кирьят-Арье до станции "Элифелет" – 4 поезда каждый час, итого 10 поездов в час. Средняя частота движения по "Красной линии" составит один поезд каждые шесть минут в каждом направлении. Хотя на сайте NTA указано, что на "Красной линии" каждые три минуты будет ходить поезд в каждом направлении, в общей сложности 18-20 поездов в час.



Считается, что с точки зрения безопасности линия будет завершена в срок, но время в пути будет намного больше, чем планировалось. Ожидается, что проезд по всей линии из конца в конец займет около 90 минут вместо часа.



По оценкам, основной спрос приходится не на поездки из одного конца линии в другой, а вдоль линии в направлении подземного участка в Тель-Авиве - на этом участке поездка должна занимать 22 минуты, а сейчас она приближается к получасу. Однако ожидается, что этот разрыв будет сокращен, поскольку речь идет о почти автоматической подземной системе.



Настоящая задача NTA сейчас, после срыва сроков, состоит в том, чтобы устранить как можно больше пробелов в обслуживании. Веди "Красная линия" привлечет сотни тысяч израильтян, которые будут ездить по ней, что затруднит обеспечение надлежащего обслуживания.



NTA заявила: ""Красная линия" находится на продвинутой стадии перехода к этапу 7, и, наконец, начнется эксплуатация скоростного трамвая. В этот период NTA совместно с Министерством транспорта проводит процедуры по пересмотру общих операционных планов, которые также включают количество поездов и частоту движения. До начала эксплуатации NTA проведет широкую кампанию по информированию общественности".

