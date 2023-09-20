



Скоростной трамвай Тель-Авива завершил первый месяц работы: итоги

“Красная линия” тель-авивского скоростного трамвая завершила свой первый месяц работы. Первый месяц не был полностью типичным, поскольку он включал август, относительно спокойный месяц, когда израильтяне традиционно отправляются в отпуска.



“Красная линия” должна была начать работу в ноябре 2022 года, но было много отсрочек из-за неоднократных аварийных остановок, вызванных системой сигнализации. На практике с момента открытия таких аварийных остановок было около одной в день. Кроме серии неисправностей, из-за которых трамвай остановился на полдня, серьезных происшествий не зафиксировано. Фактически за первый месяц работы было совершено 98% запланированных поездок.



В среднем около 100 000 пассажиров ежедневно ездят на скоростном трамвае, хотя возможно, что количество пассажиров немного больше, потому что никто не проверяет оплату за проезд. Однако после праздников будут задействованы инспекторы, а пассажирам, пойманным без билета, придется заплатить штраф в размере 180 шекелей. Без действительных билетов выход из станций метро будет невозможен.



В Тель-Авиве спрос на маршрут оказался высоким – 50% пассажиров выходят на одной из станций города, а в Бат-Яме и Петах-Тикве слабым 12 и 14 процентов. Таким образом, скученности, прогнозировавшейся до начала работ, еще не произошло. Работа началась в менее загруженные месяцы, но даже при этом в смете открытия линии предполагалось, что в часы пик будут случаи, когда каждый поезд будет перевозить 600-700 пассажиров, хотя они идеально были рассчитаны на максимальную нагрузку 440 пассажиров.



По оценкам, спрос увеличится в будущем, когда трамвай заработает на полную частоту примерно через год (сейчас он работает на 60% запланированной частоты). Прогнозы рассчитаны на 234 000 пассажиров в день.



В то время как движение по центральному подземному участку быстрое, и поезд даже достигает скорости около 70 км/ч между некоторыми станциями, движение по наземному участку происходит медленно. Причина этого в том, что на маршруте “Красной линии” в Бат-Яме много перекрестков, на которых поезд имеет только 70% приоритета, и по-прежнему требуется дальнейшая калибровка системы светофоров.