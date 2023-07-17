



Скоростной трамвай Тель-Авива будет переполнен с самого запуска

“Красная линия” позволит людям быстро и эффективно добраться до места назначения, конечно, по сравнению с тем, что доступно сегодня, но источники, участвующие в проекте, уже предсказывают, что вагоны будут переполнены.



Скоростной трамвай имеет два вагона вместимостью 440 пассажиров, только 30% из которых смогут сидеть, а остальные будут ехать стоя. Когда планировался проект, ожидалось, что линия откроется со 100% пропускной способностью, и с самого начала было ясно, что будет многолюдно. С тех пор многое изменилось, и теперь ожидается, что переполненность станет намного выше.



Во-первых, сократилась частота движения поездов. Как и в других проектах, этот не запустится на полную мощность. В подземной части, где спрос будет самым высоким, поезд будет ходить каждые шесть минут, а не каждые три минуты. В Бат-Яме и на некоторых участках в Петах-Тикве поезда будут ходить каждые десять минут, что является очень большим интервалом для системы общественного транспорта.



Кроме того, спрос будет намного выше, чем предполагалось в первоначальном плане. Шквал строительства, особенно офисных зданий у “Красной линии”, и общее ухудшение транспортной ситуации в мегаполисе добавят спроса.



Вместо рейсов с 440 пассажирами теперь ожидается, что в каждом поезде будет 600-700 пассажиров в подземной части, где спрос будет самым высоким.



По планам, если не будет серьезных поломок, в течение года частота движения поездов возрастет значительно, но поэтапно.



По данным NTA, ежедневно Красной линией будут пользоваться 234 000 человек. 24-километровая линия соединяет Петах-Тикву, Бней-Брак, Рамат-Ган, Тель-Авив-Яффо и Бат-Ям.