



Скоро в вашем автомобиле: система ограничения скорости



Министерство транспорта Израиля требует от импортеров автомобилей ввозить в страну с января следующего года автомобили, которые будут оснащены интеллектуальными системами контроля скорости (ISA)



Системы будут специально подстраиваться под дорожные знаки в Израиле. Министерство также требует от импортеров установить интеллектуальные системы контроля скорости на автомобили, которые уже были импортированы в Израиль в этом году и ездят по израильским дорогам.



ISA (Intelligent Speed Assistance) - это системы, которые способны "считывать" скорость, указанную на придорожных знаках, но их роль этим не ограничивается. Автомобили, оборудованные системой ISA, которые проедут мимо знака, показывающего скорость движения, подадут водителю предупреждающий звуковой сигнал, а также отобразят визуальное предупреждение о превышении скорости. Согласно принципам европейского стандарта, который также принят в Израиле, система ISA используется по умолчанию, то есть водители смогут отключить ее в начале поездки.



Новое постановление будет распространяться на все автомобили, имеющие европейские стандарты, то есть те, которые продаются и в Европе. Это касается не только производителей в Европе, но и моделей автомобилей, произведенных в Японии, Корее, США и Китае, которые ездят по европейским дорогам.



Импортеры автомобилей также будут обязаны установить систему в автомобили, которые уже ездят по дорогам Израиля с июля этого года. Это означает, что десятки тысяч автомобилей, поставленных клиентам в последние несколько месяцев, должны будут вернуться в гаражи импортеров для установки системы.



Согласно документам Министерства транспорта, автомобили, в которых будет установлена система, "должны соответствовать израильским правилам дорожного движения" - ситуация, которая сама по себе может быть проблематичной, поскольку сегодня некоторые из импортируемых в Израиль автомобилей, оснащенных системой для чтения дорожных знаков, не способны "читать" дорожные знаки в Израиле из-за различий в текстуре и материалах, из которых изготовлены дорожные знаки.



Министерство транспорта заявило, что "система ISA требуется по европейским стандартам для новых моделей автомобилей с июля 2022 года, и будет обязательной для каждого нового автомобиля с июля 2024 года". Система должна определять разрешенную скорость, в том числе путем распознавания дорожных знаков или чтения цифровой карты, и предупреждать водителя о превышении скорости.