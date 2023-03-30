



"Скорая эмоциональная помощь" сообщает о резком всплеске звонков

ERAN, израильская служба скорой эмоциональной помощи, сообщает, что она столкнулась с резким всплеском звонков в ответ на национальный кризис, возникший в результате планов правительства по пересмотру судебной системы.



В последние недели целых 25 процентов звонков (200 в день) касаются политической ситуации в стране, а 70 процентов звонков исходят от людей старше 50 лет.



В ночь с 26 на 27 марта, после заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу об увольнении министра обороны Йоава Галланта, что вынудило сотни тысяч протестующих выйти на улицы, в ERAN поступило 344 звонка, что на 25% больше, чем за тот же период предшествующей недели.



Резкий рост запросов о психологической поддержке побудил ERAN добавить "политическую/социальную ситуацию" в качестве официальной категории приема граждан.



Основанная в Иерусалиме в 1971 году, ERAN — название происходит от аббревиатуры на иврите, означающей "скорая эмоциональная помощь", — единственная в Израиле горячая линия экстренной психологической помощи, обслуживающая людей всех возрастов и профессий. Она оказывает услуги населению в качестве гуманитарной помощи, а не как профессиональные консультации.



