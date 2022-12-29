



Скончался легендарный советский композитор Эдуард Артемьев

На 86-м году жизни скончался советский и российский композитор, народный артист РФ Эдуард Артемьев.



Соответствующую информацию в комментарии ТАСС подтвердил его сын Артемий Артемьев.



Легендарный композитор попал в больницу ранее в этом месяце. У него диагностировали коронавирус. Артемьев находился в состоянии средней степени тяжести. На фоне болезни у него были зафиксированы хронические патологии сердца.



Позже состояние композитора резко ухудшилось. На фоне осложнений он был переведен в реанимацию.



Эдуард Артемьев написал композиции к 150 фильмам, а также к двум Олимпийским играм, проводимым в РФ.



Его музыку многие знают по таким фильмам, как "Солярис", "Сталкер", "Свой среди чужих, чужой среди своих" и другим.



Он был также четырехкратным лауреатом, лауреатом Государственной премии РСФСР.

