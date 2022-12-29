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Скончался легендарный советский композитор Эдуард Артемьев
29.12.2022 17:54 Алина Груднева

Скончался легендарный советский композитор Эдуард Артемьев

На 86-м году жизни скончался советский и российский композитор, народный артист РФ Эдуард Артемьев.

Соответствующую информацию в комментарии ТАСС подтвердил его сын Артемий Артемьев. 

Легендарный композитор попал в больницу ранее в этом месяце. У него диагностировали коронавирус. Артемьев находился в состоянии средней степени тяжести. На фоне болезни у него были зафиксированы хронические патологии сердца.

Позже состояние композитора резко ухудшилось. На фоне осложнений он был переведен в реанимацию.

Эдуард Артемьев написал композиции к 150 фильмам, а также к двум Олимпийским играм, проводимым в РФ.

Его музыку многие знают по таким фильмам, как "Солярис", "Сталкер", "Свой среди чужих, чужой среди своих" и другим.

Он был также четырехкратным лауреатом, лауреатом Государственной премии РСФСР.
 

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