Сколько заработала Бейонсе во время своего европейского турне

В Варшаве американская певица Бейонсе отыграла последний концерт европейской части мирового тура Renaissance World Tour, показав самые высокие в своей карьере показатели, сообщает издание Billboard.



Многократная лауреат премии Грэмми собрала 154,4 миллиона долларов и продала один миллион билетов на 21 концерт.



Для сравнения, во время мирового турне The Formation World Tour 2016 и On the Run II Tour 2018 (совместно с Jay-Z) она заработала 87 миллионов долларов.



Посещаемость тура в 1,05 миллиона увеличилась по сравнению с 871 тысячей билетов в 2018 году и 867 тысячей 2016 года.



Отмечается, что выдающейся частью тура в Европе стали пять концертов в Лондоне, который принес 42,2 миллиона долларов из 240 тысяч билетов. Он мгновенно ворвался в топ-10 бокс-офисов всех времен, заняв седьмое место после двух выступлений Гарри Стайлза, Take That и Coldplay.



Если Бейонсе продолжит в том же темпе, североамериканский этап тура принесет 264 миллиона долларов и продаст 1,8 миллиона билетов.