



Сколько заработал Буратино: Исполнитель роли рассказал о своем гонораре

Актер Дмитрий Иосифов рассказал о том, сколько заработал за роль Буратино в советском кинофильме. В интервью артист сообщил, что получил 1,2 тысячи рублей за участие в проекте.



По словам актера, у него была самая высокая детская зарплата по тем временам – 100 рублей в месяц. Артисту заплатили 600 рублей за съемки в фильме и 600 рублей постановочных.



Фильм “Приключения Буратино” вышел в 1976 году. Дмитрий Иосифов сыграл в фильме главную роль. Артист признавался, что многие одноклассники после выхода картины плохо к нему относились. Режиссер фильма Леонид Нечаев предположил, что негатив был вызван завистью.