Новости » Life Style
Сколько стоит особняк Олега Газманова
27.12.2022 21:15 Аркадий Бочаровский

Сколько стоит особняк Олега Газманова

Стоимость особняка российского музыканта Олега Газманова, который расположился в Подмосковье, оценивается в примерно четыре-шесть миллионов долларов. Об этом сообщила риелтор Татьяна Вавилова.

— Потратили четыре-шесть миллионов долларов, — цитирует специалисты Telegram-канал BLITZ+.

Поводом для оценки жилища послужил опубликованный супругой Газманова Мариной видеоролик. На нем был показан двухэтажный дом с мансардой и панорамными окнами. Вокруг территории артиста раскинулся еловый лес.

До этого стало известно, сколько зарабатывает сын Олега Газманова Родион. Как заявил певец, несмотря на отмену практически всех городских новогодних праздников, он получает множество предложений о выступлениях.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы