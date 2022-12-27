



Сколько стоит особняк Олега Газманова

Стоимость особняка российского музыканта Олега Газманова, который расположился в Подмосковье, оценивается в примерно четыре-шесть миллионов долларов. Об этом сообщила риелтор Татьяна Вавилова.



— Потратили четыре-шесть миллионов долларов, — цитирует специалисты Telegram-канал BLITZ+.



Поводом для оценки жилища послужил опубликованный супругой Газманова Мариной видеоролик. На нем был показан двухэтажный дом с мансардой и панорамными окнами. Вокруг территории артиста раскинулся еловый лес.



До этого стало известно, сколько зарабатывает сын Олега Газманова Родион. Как заявил певец, несмотря на отмену практически всех городских новогодних праздников, он получает множество предложений о выступлениях.