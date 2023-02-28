



Сколько можно заработать, вернувшись из реабилитационной клиники прямо в кино?

Особой популярностью у зрителей в последнее время пользуется подростковая драма 'Эйфория', сюжет которой закручивается сразу после возвращения главной героини, Ру Беннетт из реабилитационной клиники домой и к старым привычкам, наркотикам и вечеринкам.



Отснято уже два сезона, но несмотря на успех сериала, съемки нового в очередной раз перенесли на неопределенное время, разочаровав фанатов.



Зендея – актриса, сыгравшая Ру это время тратит не в пустую. Пересмотрев условия своего контракта, она добилась поднятия гонорара. Если раньше Зендея получала 500 тысяч долларов за эпизод, то сейчас её заработок составит почти миллион долларов за серию.