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Сколько евреев живет в мире - статистика
15.09.2023 07:36 Алина Груднева

Сколько евреев живет в мире - статистика

Еврейское население во всем мире выросло примерно до 15,7 миллиона человек с 15,6 млн в прошлом году.

Об этом свидетельствует отчет "Сохнута"Израиля

В Израиле проживают 7 200 000 евреев по сравнению с 7 080 000 в прошлом году. Около 8,5 млн живут за пределами Израиля, из них 6,3 миллиона — в США. Доля евреев, проживающих в Израиле, увеличилась и в настоящее время составляет 46% мирового еврейского населения.

В других странах: Франция - 440 000, Канада - 398 000, Великобритания - 312 000, Аргентина -171 000, Россия - 132 000, Австралия - 117 200, Германия - 125 000, Бразилия - 90 000, Южная Африка - 50 000, Венгрия - 46 000,  Украина - 33 000, Мексика - 40 000, Нидерланды - 29 700, Бельгия - 29 000, Италия - 26 900, Швейцария - 20 500, Уругвай - 16 200, Чили - 15 700,  Швеция - 14 900, Турция - 14 200, Испания - 13 000, Австрия - 10 300, Панама - 10 000.

В арабских и мусульманских странах проживает около 27 000 евреев, из них 14 200  - в Турции, 9 100 - в Иране, 2 100 - в Марокко, 1 000 - в Тунисе и 500 - в Объединенных Арабских Эмиратах.

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