



Сколько еще продлится экстремальная жара в Израиле

Нынешняя волна жары, охватившая Израиль, все еще усиливается. Ожидается, что экстремальная жара продлится еще несколько дней.



Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник экстремальная жара достигнет своего пика, а температура на Мертвом море, по прогнозам, достигнет 45 градусов по Цельсию. Во вторник температура заметно понизится, хотя все еще будет довольно жарко и сухо.



В связи с аномальной жарой Минздрав призвал население, и особенно пожилого населения и пациентов с хроническими заболеваниями, быть осторожными и максимально избегать пребывания на жаре и солнце, избегать ненужных физических нагрузок и обязательно пить воду. В министерстве отметили, что существует повышенный риск теплового удара, особенно среди пожилых людей, младенцев, детей младшего возраста, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людей с ожирением, пациентов с хроническими заболеваниями, пациентов, принимающих определенные лекарства, а также людей, страдающих от острых заболеваний или обезвоживания.



Признаки теплового удара включают температуру тела выше 39,5C, красную, горячую и сухую кожу, учащенный пульс, сильную головную боль, сердцебиение, головокружение, тошноту, спутанность сознания и потерю сознания. Любой, кто страдает от этих признаков, должен немедленно вызвать скорую помощь и получить медицинскую помощь.



Пока не прибудет помощь, пациент должен оставаться в прохладном и затененном месте и пытаться охладить свое тело. Пациенты, страдающие тепловым ударом, не должны пить и вместо этого будут получать жидкости через капельницу.