



Сколько Алла Пугачева получает за выступления на корпоративах

Выступление Аллы Пугачевой на частном мероприятии начинается от 500 тысяч евро (примерно 50 млн рублей), рассказали бывшие сотрудники певицы в разговоре с KP.RU.



По их словам, указанная сумма не включает стоимость перелета на место проведения концерта.



Сотрудники также прокомментировали переезд Пугачевой в Юрмалу. Они считают, что в данном случае речи о выступлении не идет - никто не готов сейчас сделать Примадонне столь щедрое предложение.



"Поклонники богатые у Пугачевой были - но теперь все экономят, а также учитывают политические взгляды. Ну и нужно совпасть по возможности перелета, как известно, летает даже на частном самолете Алла Борисовна - "когда очень надо", - рассказали собеседники издания, добавив, что организаторам концертов "надо сильно заинтересовать артистку".