Скидки на отдых в лучшем санаторном курорте Словении “Рогашка”
Терме Рогашка - лучший санаторный курорт в Словении и один из лучших во всей Европе. Курорт расположен на лоне природы, близ городов Загреб и Любляна, окружен пасторальным видами и горными пейзажами. Чистый свежий воздух и атмосфера безмятежности благоприятно сказываются на самочувствии и дарят гостям идеальное душевное и физическое равновесие.
Такой славой он обязан минеральной магниевой воде, которая применяется в лечении внушительного спектра хронических заболеваний:
- Болезни сердца
- Заболевания желудочно-кишечного тракта
- Проблемы с артериальным давлением
- Избыток холестерина
- Стрессовое выгорание
Это лишь часть недугов, на которые магниевая воды оказывает целебные воздействия.
В курортном комплексе Терме Рогашка даже стены лечат: спокойствие, зеленые пейзажи, свежий воздух и бесконечная безмятежность, окружающие спа-центр, благоприятно воздействуют на гостей курорта и дарят им идеальное душевное и физическое равновесие.
В программу тура входит широкий спектр процедур, которые проводятся под чутким наблюдением врача:
физиотерапия, процедуры при проблемах с сердцем, при ревматизме, процедуры, направленные на снижение излишнего веса, ванны, грязевые обертывания и др.
И самое главное! Визитная карточка курорта - знаменитая вода ДОНАТ, которая показана при диабете, заболеваниях печени, желчного пузыря, пищеварительного и желудочно-кишечного тракта, проблемах с обменом веществ, способствующая снижению кислотности и высокого кровяного давления, предотвращает оседание холестерина в крови и ожирение, также рекомендована и при многих других заболеваниях.
“Мы с мужем и раньше не очень много путешествовали за границу, а с появлением внуков, дочке нужна была помощь и мы часто забирали малышей на выходные. Но время берёт своё: внуки подрастают, да и нам с мужем хочется провести время только вдвоем за какими-то спокойными, оздоровительными занятиями. Тогда дочка нашла нам путёвки в курорт Рогашка.
Для нас такой тур был идеальным: не нужно покупать отдельно билеты, беспокоиться о гостинице и транспорте, в путёвку было включено всё. Нашим делом было только собрать чемоданы и сесть в самолет.
Отдых выдался великолепным, превзошел даже наши ожидания!”
Алла Сельски, клиентка
Уникальное предложение с 26.08 (7 или 14 дней), 30.08 (10 дней) и 02.09 (7 или 14 дней):
7 дней - от 818 долларов
10 дней - от 999 долларов
14 дней - от 1249 долларов
Стоимость пакета включает: прямые перелёты на Загреб, трансферы, проживание в 4-х звездочных отелях Zagreb или Grand Hotel Sava с полупансионом (завтраки и ужины), оздоровительные и лечебные процедуры, ежедневное питье минеральной магниевой воды, свободный вход в бассейн, сауну, джакузи, тренажерный зал, казино.
Дополнительная информация и бронирование: 054 9040101
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