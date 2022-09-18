



Skazi стал отцом в возрасте 46 лет



Самый знаменитый израильский диджей, Skazi (Ашер Свисса) впервые стал отцом - в возрасте 46 лет.



Пять месяцев назад Skazi и его жена, Шир Тром, сообщили о беременности. В полночь 18 сентября у них родилась дочь.



Skazi с большим возбуждением прокомментировал рождение дочери: “Я стал отцом, я взял Нофи в то место, где они кладут детей…и знаете, как я устал, но вы не поверите.. Я - отец! Что? как? Как?”



Skazi начал встречаться с 26-летней Шир полтора года назад и очень скоро они переехали в квартиру класса люкс в Ришон ле Ционе, и уже в апреле сообщили о беременности.