



Скарлетт Йоханссон вступила в правовую битву с ИИ

Актриса Скарлетт Йоханссон решила подать иск против приложения с искусственным интеллектом, которое без разрешения использовало ее имя и облик в онлайн-рекламе. Приложение, известное как Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, создало рекламу с Йоханссон в главной роли, где она привлекает внимание пользователей. Однако актриса не имела никакого отношения к этому приложению, и ее представители подтвердили, что она не поддерживает его. Скарлетт Йоханссон наняла адвоката Кевина Йорна, чтобы решить этот вопрос в правовой сефре.



Представители актрисы подтвердили изданию Variety, что Йоханссон не является представителем приложения, а ее адвокат Кевин Йорн занимается этой ситуацией с точки зрения правовых норм.



Что касается рекламного ролика, начинается он с известного клипа с участием Йоханссон за кулисами фильма "Черная вдова" от Marvel. Актриса обращается к зрителям и представляется, но ее образ быстро заменяется искусственно созданными фотографиями, а голос Йоханссон приводит примеры использования приложения с искусственным интеллектом. Согласно актрисе и ее представителям, эта ситуация является нарушением права на изображение и звук, и они намерены защищать интересы Йоханссон в суде.



Впрочем, это не первый случай, когда известные личности сталкиваются с незаконным использованием своего образа и имени. Недавно Том Хэнкс выразил свое недовольство тем, что его образ был использован в стоматологической рекламе без его согласия. Известные личности все чаще обращаются к судебным инстанциям, чтобы защитить свои права в цифровом мире.