



Скарлетт Йоханссон стала новым лицом ювелирного бренда – фото

Звезда Голливуда снялась в новой рекламной кампании для бренда David Yurman. Актриса позировала в облегающем бледно-голубом платье, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Стилисты уложили светлые волосы Скарлетт назад и сделали ей легкий макияж с матовой помадой.



На фото она продемонстрировала золотой браслет, массивные бусы, золотые серьги-кольца и кольцо с бриллиантовым шевроном.



David Yurman Enterprises LLC – частная американская ювелирная компания, основанная Дэвидом и Сибил Юрман. В настоящее время существует множество бутиков David Yurman в Соединенных Штатах и ​​за рубежом.