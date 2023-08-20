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Скарлетт Йоханссон стала новым лицом ювелирного бренда – фото
20.08.2023 12:13 Евгения Маркова

Скарлетт Йоханссон стала новым лицом ювелирного бренда – фото

Звезда Голливуда снялась в новой рекламной кампании для бренда David Yurman. Актриса позировала в облегающем бледно-голубом платье, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Стилисты уложили светлые волосы Скарлетт назад и сделали ей легкий макияж с матовой помадой. 

На фото она продемонстрировала золотой браслет, массивные бусы, золотые серьги-кольца и кольцо с бриллиантовым шевроном.

David Yurman Enterprises LLC – частная американская ювелирная компания, основанная Дэвидом и Сибил Юрман. В настоящее время существует множество бутиков David Yurman в Соединенных Штатах и ​​за рубежом.

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