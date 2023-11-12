



Скандирующая в поддержку палестинцев Тунберг вызвала гнев в Амстердаме

Шведская экоактивистка Грета Тунберг оскандалилась на климатическом митинге в Амстердаме, выступив в поддержку "Палестины".



Она произнесла речь на сцене по поводу защиты климата, призвав прислушиваться к голосам "тех, кто угнетен и борется за мир и справедливость".



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Экоактивистку прервали, когда та скандировала: "Нет климатической справедливости на оккупированной земле". Один из разъяренных участников митинга выхватил у Греты микрофон, сказав, что он пришел на климатическую демонстрацию, а не для того, чтобы слушать политические взгляды.



Мужчину в итоге вытолкали со сцены, а Тунберг продолжила скандировать лозунги в поддержку палестинцев.