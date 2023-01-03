



Скандал вокруг Меладзе: певец сделал заявление

Певец Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг его персоны после концерта в Дубае.



Там он на слова "Слава Украине", ответил: "Героям слава". Это стало причиной скандала: российские чиновники потребовали лишить его званий и даже гражданства.



Наконец, сам Меладзе сделал заявление по поводу этой ситуации: "Люди, я хочу чтобы Вы услышали меня, и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".



