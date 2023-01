Скандал в Польше. Black Eyed Peas вышли на сцену с ЛГБТ-повязками

В Польше разразился новогодний скандал после того, как американская группа Black Eyed Peas продемонстрировала поддержку прав ЛГБТ, надев радужные нарукавные повязки во время выступления.



Об этом сообщает ВВС.



Певец Will.i.am поблагодарил поляков за их «открытые сердца и умы» за то, что они приняли украинских женщин и детей в свои дома после вторжения России в Украину.



Затем он посвятил песню группы Where Is the Love? "тем, кто испытывает ненависть в течение года", в том числе, представителям ЛГБТ-сообщества.



Повязки цветов радуга вызвали реакцию в соцсетях.



"Позор! Это не канун Нового года мечтаний, это канун Нового года дегенерации", - написал в Twitter заместитель министра юстиции Польши Марцин Вархол.



Правящая коалиционная партия Польши "Право и справедливость" дистанцировалась от критики в этом вопросе. Отвечая на вопрос об инциденте в понедельник, премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что поддерживает "семью", но против ограничения "творческого самовыражения" групп.