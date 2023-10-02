



Скандал на британском ТВ: ведущей детского шоу запрещали носить бюстгальтер

На британском телевидении ведущей детского шоу Холли Уиллоуби запрещали носить бюстгальтер.



По данным газеты The Daily Mail, боссы посоветовали ей еще в начале ее карьеры это делать, чтобы выглядеть "более привлекательной" для зрителей.



Обеспокоенность из-за этой ситуации выразил близкий друг Уиллоуби высокопоставленному сотруднику телеканала.



"Еще до того, как я узнал, кто такая Холли, я увидел ее без бюстгальтера и спросил режиссера, кто она такая и почему она так одета. Я сказала, что ей нужно надеть лифчик, ведь речь идет о детском шоу. «Некоторое время спустя я напомнил Холли об этом, и она сказала, что они заставили ее не носить бюстгальтер, а шоу, на самом деле, рассчитано не на детей", - возмутился он.



В связи с этим вокруг мужчин-руководителей телеканала разгорелся скандал. Их обвинили в женоненавистничестве.



