



Скандал: лидер Pink Floyd сравнил Абу Акле с Анной Франк

Один из основателей популярной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс оскандалился, сравнив застреленную в Дженине журналистку Ширин Абу Акле с Анной Франк.



По данным "Аруц Шева", это случилось на концерте в Берлине.



Как сообщили зрители, Уотерс переоделся в форму солдата СС и сделал вид, что стреляет из винтовки.



Выходка музыканта подверглась резкой критике как со стороны Израиля, так и со стороны организаций, которые борются с антисемитизмом.



Депутат Кнессета от "Ликуд" Дани Данон сказал, что Уотерс попытался сравнить Израиль с нацистами. "Это один из самых больших ненавистников евреев нашего времени. Он хуже музыкант, чем Дэвид Гилмор".



Также с осуждением выступило министерство иностранных дел Израиля. "Доброе утро всем, кроме Роджера Уотерса, который провел вечер в Берлине, оскверняя память Анны Франк и шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста".



В свою очередь, организация StopAntisemitism назвала музыканта "подлым ненавистником евреев".



"Этот подлый ненавистник евреев сравнил убийство жертвы Холокоста Анны Франк со случайным убийством репортера, освещавшего израильско-палестинский конфликт. Как Германия допустила это в 2023 году?!" - возмутились в организации.



