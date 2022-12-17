



Скандал из-за плаката "Устал быть толстым и уродливым? Будь просто уродом"

Владелец тренажерного зала в Дентоне выступил в защиту скандальной рекламы своего бизнеса, которая подверглась атаке жителей.



Олли Лоуренс заплатил за рекламу с надписью: "Устал быть толстым и уродливым? Будь просто уродом". Рядом с этим текстом на плакате изображена женщина, занимающаяся спортом, сообщает Daily Mail.



Плакат не понравился местным жителям, которые испортили его краской. Владелец зала утверждает: это просто беззаботная шутка.



"Мы не собирались никого оскорблять", - подчеркнул Лоуренс.



По его словам, перед тем, как вывесить рекламу, он провел исследование рынка. Владелец зала думал, что это рассмешит людей.



"Мы говорили со многими людьми заранее, и 99 процентов видели, что это - шутка. У нас были тысячи комментариев, в которых говорилось, насколько это блестяще", - сказал он, отметив, что получил только 9 жалоб по поводу плаката.