



Скандал: GAP продолжал поставки одежды в РФ после объявлении о выходе с рынка

Производитель одежды GAP продолжал поставки одежды в Россию после того, как объявил о прекращении своей деятельности в стране на фоне санкций.

Об этом говорится в эксклюзивном материале Reuters

Объявление о прекращении деятельности в России компания сделала 10 марта на фоне вторжения РФ в Украину. Представители компании отказались от комментариев.

Что примечательно, буквально неделю назад издание Readovka сообщало, что GAP "бросает на произвол судьбы магазины в РФ". Уточнялось, что производитель больше трех месяцев не поставляет новые товары, из-за чего магазины вынуждены продавать остатки и закрываться.