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Скандал: GAP продолжал поставки одежды в РФ после объявлении о выходе с рынка
31.10.2022 12:41 Алина Груднева

Скандал: GAP продолжал поставки одежды в РФ после объявлении о выходе с рынка

Производитель одежды GAP продолжал поставки одежды в Россию после того, как объявил о прекращении своей деятельности в стране на фоне санкций.

 
Об этом говорится в эксклюзивном материале Reuters.
 
Объявление о прекращении деятельности в России компания сделала 10 марта на фоне вторжения РФ в Украину. Представители компании отказались от комментариев.
 
Что примечательно, буквально неделю назад издание Readovka сообщало, что GAP "бросает на произвол судьбы магазины в РФ". Уточнялось, что производитель больше трех месяцев не поставляет новые товары, из-за чего магазины вынуждены продавать остатки и закрываться. 

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