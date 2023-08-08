



Скабеева такое не покажет: На Ямале россияне живут в бочках – видео

В интернете вызвало ажиотаж видео из России, где люди вынуждены жить в металлических бочках, поскольку средств на приобретение нормального жилья у них нет.



Россияне признаются, что живут в бочках уже более 20 лет, поскольку “квартиры здесь стоят также, как в Москве”.



Примечательно, что видео снято в одном из самых богатых российских регионов – на Ямале, в сердце нефтегазовой отрасли промышленности России.



“Ямал! Люди живут в бочках! Такого Скабеева вам не покажет”, – написано на видео, снятом блогером.