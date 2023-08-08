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Скабеева такое не покажет: На Ямале россияне живут в бочках – видео
08.08.2023 04:37 Наталья Богинская

Скабеева такое не покажет: На Ямале россияне живут в бочках – видео

В интернете вызвало ажиотаж видео из России, где люди вынуждены жить в металлических бочках, поскольку средств на приобретение нормального жилья у них нет.

Россияне признаются, что живут в бочках уже более 20 лет, поскольку “квартиры здесь стоят также, как в Москве”.

Примечательно, что видео снято в одном из самых богатых российских регионов – на Ямале, в сердце нефтегазовой отрасли промышленности России.

“Ямал! Люди живут в бочках! Такого Скабеева вам не покажет”, – написано на видео, снятом блогером.

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