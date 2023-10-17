



Умер Сивохо – КВНовский Марадона, Пеле, Месси или Рональдо: новые детали

Mignews сообщал скорбную весть о кончине украинского телеведущего, бывшего участника КВН и экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Его сердце перестало биться в 05:40 17 октября 2023 года. Причиной называют болезнь легких, которая была хронической. Кумиру миллионов было всего 54 года.



Ранее слухи о смерти украинца распространили российские СМИ. Пропагандисты писали, что смерть наступила в оккупированном Донецке.



Все точки над "і" расставила пресс-служба артиста. Там подтвердили информацию о смерти, которая наступила в Германии.



"В 05:40 умер украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Причиной стала болезнь легких, которая была хронической", – говорится в сообщении пресс-службы умершего.



Информацию подтвердила также подруга Сивохо Светлана Бердецкая в Facebook.



"Сейчас каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 05:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память, Сережа", – говорится в посте.







Незадолго до смерти стало известно, что Сергею Сивохо стало плохо, и он находится в тяжелом состоянии. В полночь выразил соболезнования по поводу потери комика телеведущий Алексей Суханов в Instagram.



Смерть Сивохо также подтвердил его товарищ Александр Келлер. Он заявил, что Сивохо можно было бы назвать КВНовским Марадоной, Пеле, Месси или Рональдо.



"Он входил в десятку лучших и популярных игроков за всю историю КВН. Мы с Сергеем были знакомы, хотя и не стали близкими друзьями. Он был простым, умным и остроумным, без какой-либо звездности", – написал Александр.



Знакомые шоумена рассказали, что Сивохо тяжело болел, ведь очень похудел за последние 1,5 года.



Сам Сивохо в программе "Звездный путь" рассказывал, что с детства болел бронхитом с астматическим компонентом. Поэтому он имел проблемы с лишним весом, постоянные одышку и кашель.



В 2017 году он весил 195 килограммов. Тогда ему диагностировали язву желудка. Шоумен чувствовал себя очень слабым и терял кровь. По совету врачей он начал худеть и в 51 год сбросил 50 килограммов, но проблемы со здоровьем не закончились.



В легких звезды скопилась жидкость. Врачам пришлось вводить его в искусственную кому. У него также были проблемы с ходьбой, поэтому и лечился. Ранее Сивохо признался, что при поддержке друзей ему удалось оплатить свое лечение.



Сергей Сивохо – уроженец Донецка. Там он окончил политехнический институт по специальности инженер-металлург. Его второе высшее образование – экономист-юрисконсульт.



Артист стал известен благодаря своей игре за команду "Дрим-Тим". Он также был участником команд КВН "ДПИ", "Сборная СНГ", "Сборная XX века". После КВН начал сниматься в кино и сыграл в сериалах "33 квадратных метра", "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе" и других.



В 2000-х годах вел развлекательную программу "Скрытые камеры" на "1+1". С 2011 по 2013 год был креативным продюсером программы "Большая разница по-украински". Позже стал продюсером студии "Квартал 95", а также принял предложение быть тренером в первом сезоне "Лиги смеха".



После победы на президентских выборах Владимира Зеленского, которого он поддерживал во время избирательной компании, Сивохо создал "Национальную платформу примирения и единства", основной целью которой был поиск путей мирного урегулирования конфликта на Донбассе.



В 2019 году Сивохо баллотировался в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа". С 2019 по 2020 шоумен был советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.



За три дня до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Коммерсант" опубликовал интервью с Сивохо, в котором тот заявил, что у Зеленского в начале президентского срока "был чудесный момент, когда можно было прижать и перекрыть кислород тем, кто за войну".



После этого интервью Сергей Сивохо приостановил медийную деятельность и исчез из виду поклонников и СМИ. На его страницах были только поздравления с религиозными праздниками и отчеты о волонтерской деятельности. Но где находился последние полтора года шоумен – неизвестно. Предполагали, что он оставался в Украине.

