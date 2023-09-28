



Синди Кроуфорд рассказала, почему не любит стричь волосы

В новом документальном мини-сериале “Супермодели” с участием “золотого” состава – Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты и Кристи Тарлингтон – модели вспоминают 90-е годы и делятся личными историями. Синди Кроуфорд рассказала о своем опыте, когда парикмахер отрезал ей волосы, не спросив ее.



В первом эпизоде ​​документального сериала Синди рассказывает о своем первом большом прорыве – фотосессии в Риме со знаменитым фотографом Патриком Демаршелье. Звезда вспоминает, как она была взволнована открывшейся ей возможностью, но вскоре все пошло не по плану.



“В первый вечер они прислали парикмахера, чтобы подстричь меня”, – рассказала модель.



После того, как она собрала свои густые волосы в конский хвост, парикмахер отрезал их. Синди призналась, что после этого она “просто сидела в отеле и плакала”.



“Люди удивляются, почему с тех пор я ни разу по-настоящему не стриглась – вот почему”, – призналась звезда. “Дело было не в том, что мне не понравилась моя новая короткая стрижка, а в том, что я не хотела, чтобы ее делали”.



Модель вспоминает, что она была настолько поражена, что даже задумалась, стоит ли ей вообще заниматься модельным бизнесом.



“Я действительно чувствовала, что на меня не смотрят, как на человека, не имеющего право голоса в собственной судьбе”, – поделилась Синди.

