



Синди Кроуфорд призналась в кризисе среднего возраста

Американская модель Синди Кроуфорд призналась в кризисе среднего возраста.

По данным The Daily Mail, она нашла решение этой проблемы.

"Я начала работать со специалистом в этом году. И одна из вещей, которую мы обсуждаем, это время. В частности, мы говорим о моментах, когда я начинаю чувствовать себя зажатой", — отметила Кроуфорд.

Она почувствовала себя свободной после фестиваля в пустыне Burning Man. А бороться с апатией ей помогает организованность во всем.

"Я заканчиваю тренировку в 9:30, а в 10 у меня звонок по работе. У меня есть пол часа, чтобы принять душ и собраться", — отметила она.