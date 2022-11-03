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Синди Кроуфорд призналась в кризисе среднего возраста
03.11.2022 13:20 Алина Груднева

Синди Кроуфорд призналась в кризисе среднего возраста

Американская модель Синди Кроуфорд призналась в кризисе среднего возраста.

 
По данным The Daily Mail, она нашла решение этой проблемы.
 
"Я начала работать со специалистом в этом году. И одна из вещей, которую мы обсуждаем, это время. В частности, мы говорим о моментах, когда я начинаю чувствовать себя зажатой", — отметила Кроуфорд.
 
Она почувствовала себя свободной после фестиваля в пустыне Burning Man. А бороться с апатией ей помогает организованность во всем.
 
"Я заканчиваю тренировку в 9:30, а в 10 у меня звонок по работе. У меня есть пол часа, чтобы принять душ и собраться", — отметила она. 

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