



Синди Кроуфорд показала фото своей свадьбы с Рэнди Гербером на 25-ю годовщину

Супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер – редкая пара. Они успешны, красивы, имеют хороших успешных детей – и женаты и счастливы вместе уже 25 лет. В честь серебряной свадьбы Синди показала свадебные фотографии с Рэнди и посвятила ему теплые слова.



“Сегодня, 25 лет назад, мы с Рэнди поженились в клубе Ocean на Багамах. Это была идеальная свадьба, которую запечатлил Артур Элгорт. Мы провели прекрасные выходные в окружении семьи и друзей, празднуя нашу любовь друг к другу. Я бы сделала это снова без колебаний ни секунды”, – призналась Кроуфорд.



“Я хочу поздравить нас с 25-летием. Мы получили много счастья, особенно в лицах наших двоих детей Пресли и Каи. Я также хочу признать, что даже несмотря на все благословения, жизнь полна взлетов, и падений, и вызовов. Я горжусь тем, как мы живем вместе, обретая друг в друге силу и утешение. Ты всегда был моим лучшим другом, и я не могу представить жизнь без тебя”, – написала Синди.



Напомним, для Синди Кроуфорд брак с Рэнди стал вторым. Сперва она была замужем за не менее красивым и успешным Ричардом Гиром.