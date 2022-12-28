



Символ рынка Кармель прорвался в хай-тек

Один из известных магазинов на рынке Кармель в Тель-Авиве, Carmela - вышел на новый уровень предоставления услуг.



Carmela представляет новую эксклюзивную технологическую услугу Carmela Online: доставка через приложения для обмена сообщениями, которая превращает каждый заказ в легкий и быстрый опыт.



Сервис работает с помощью искусственного интеллекта "humanology", который включает в себя продвинутые возможности в определении потребительских привычек и позволяет выполнять различные действия, такие как: добавление продуктов в корзину после покупки, напоминания о продуктах, которые обычно заказывают и забывают, уведомления о продуктах, которые снова есть на складе и многое другое.



Carmela, предприятие-ветеран доставки с рынка Кармель и пионеры в области электронной коммерции продуктов питания в Израиле, совершает революцию в сфере обслуживания и запускает новую эксклюзивную услугу в сотрудничестве со стартапом "Клара".



"Клара" - это израильский стартап, основанный Саги Рорлихом и Ициком Голденбергом, родившийся из реальной потребности улучшить опыт онлайн-покупок, который набирает все больше оборотов среди израильской аудитории. Сегодня для того, чтобы выполнить простую операцию, например, обновить заказ, необходимо подключиться к веб-сайту или загрузить специальное приложение. Разработанная ими технология позволяет совершать покупки онлайн, используя WhatsApp и другие платформы для обмена сообщениями.



Это значительный прорыв в сфере покупок, которые становятся простыми, быстрыми и неопосредованными. Технология сочетает в себе искусственный интеллект и разработанную ими технологию под названием "гуманология", которая сочетает в себе очень продвинутые возможности в определении потребительских привычек и позволяет выполнять различные действия, такие как: добавление товаров в корзину после покупки, напоминания о товарах, которые обычно заказывают и забывают, уведомления о товарах, которые снова есть в наличии, и все это через WhatsApp быстро, удобно и в любое время.

