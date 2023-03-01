



Символ настоящего праздника

Черная икра – символ богатства, благополучия и, конечно, роскошный элемент на столе. Самое древнее письменное упоминание черной икры относится к XIII веку, и в нем рассказывается о том, как этот деликатес ел хан Батый. По легенде, увидев на столе только черную икру и печеное яблоко, Батый разрезал яблоко и намазал на него икру. Так появилось блюдо, вошедшее в историю как «Жемчужина королей».

Настоящую жемчужину особенно изысканного стола, черную икру добывают в Китае, США, Иране, России, Казахстане, Азербайджане, Туркмении и других странах. В 2008 году к этому клану экспортеров присоединился и Израиль.



Израильская компания «Кавьяр ха-Галиль» открылась в 1992 году, построив осетровую ферму в Верхней Галилее, недалеко от главного притока реки Иордан, несущего кристально чистую ледяную воду с вершины горы Хермон. Это единственная осетровая ферма, где рыбу разводят в проточной воде из источника, далекого от промышленных зон и других источников загрязнения.







Команда специалистов с мировым именем и многолетним опытом в области икорного производства завезла в Израиль из Каспийского моря мальков настоящего русского осетра, которые выращиваются в максимально близких к природным условиях и обеспечивают признанное во всем мире качество икры. Сейчас черную икру «Karat Caviar», которая за годы на икорном рынке завоевала блестящую репутацию среди экспертов, рестораторов и других ценителей этого великолепного продукта.



Продукцию «Karat Caviar» отличает премиальное качество: серебристо-черные с золотистым оттенком икринки с невероятной текстурой и чистым, глубоким, насыщенным вкусом.



Специально к 8 марта «Karat Caviar» делает предложение лучшего из возможных подарка, потому что черная икра – залог идеального праздника!

Баночка премиальной черной икры 50 г, изысканная икорница, две миниатюрные ложечки, дизайнерская фирменная сумка-холодильник и роскошный букет цветов.



Стоимость этого царского подарка 700 шек, включая доставку.

Доставка от Нетании до Ришон ле-Циона. Оплата только кредитной картой. Заказы принимаются до понедельника, 6-го марта по телефону: 050-3833835.

Весенний день 8 марта станет лучшим днем сезона!



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