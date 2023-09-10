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Сильвестр Сталлоне предложил Папе Римскому побоксировать
10.09.2023 10:58 Наталья Богинская

Сильвестр Сталлоне предложил Папе Римскому побоксировать

Известный 77-летний голливудский актер, продюсер и режиссер Сильвестр Сталлоне в пятницу, 8 сентября, посетил Ватикан, где к своему удивлению, узнал, что Папа Франциск является большим поклонником его фильмов.

Сталлоне вместе с его женой, дочерьми и братом представили Понтифику во время встречи, обнародованной Vatican News в социальных сетях.

“Для меня честь увидеться с вами. Мы выросли на ваших фильмах", – сказал Франциск II.

Сталлоне был явно удивлен, но поднял кулаки и сказал: “Вы готовы? Побоксируем?”

Папа поддержал шутку Слая легким ударом, явно оставив всех врасплох. 
 

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