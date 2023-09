Сильвестр Сталлоне предложил Папе Римскому побоксировать

Известный 77-летний голливудский актер, продюсер и режиссер Сильвестр Сталлоне в пятницу, 8 сентября, посетил Ватикан, где к своему удивлению, узнал, что Папа Франциск является большим поклонником его фильмов.



Сталлоне вместе с его женой, дочерьми и братом представили Понтифику во время встречи, обнародованной Vatican News в социальных сетях.



“Для меня честь увидеться с вами. Мы выросли на ваших фильмах", – сказал Франциск II.



Сталлоне был явно удивлен, но поднял кулаки и сказал: “Вы готовы? Побоксируем?”



Папа поддержал шутку Слая легким ударом, явно оставив всех врасплох.



Pope Francis meets with American actor Sylvester Stallone and his family at a private audience in the Vatican. pic.twitter.com/f9tLUScwfj