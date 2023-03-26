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Сильнейший шторм спровоцировал неожиданное полярное сияние
26.03.2023 20:21 Ирина Демьянова

Сильнейший шторм спровоцировал неожиданное полярное сияние

Жители Европы и США могли наблюдать полярное сияние, спровоцированное солнечным штормом невиданной силы.

По неизвестной причине космические синоптики не предугадали силу произошедшего на днях солнечного шторма.

Он был настолько мощным, что в ночь на 24 марта люди со всего мира наблюдали за полярным сиянием как из более-менее привычных мест вроде Северной Европы, Аляски и Канады, так и из других, менее привычных, точек.

В интернете пользователи делились своими фотографиями также из других мест типа Южной Каролины и Китая.

 

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