



Сильнейший шторм спровоцировал неожиданное полярное сияние

Жители Европы и США могли наблюдать полярное сияние, спровоцированное солнечным штормом невиданной силы.



По неизвестной причине космические синоптики не предугадали силу произошедшего на днях солнечного шторма.



Он был настолько мощным, что в ночь на 24 марта люди со всего мира наблюдали за полярным сиянием как из более-менее привычных мест вроде Северной Европы, Аляски и Канады, так и из других, менее привычных, точек.



В интернете пользователи делились своими фотографиями также из других мест типа Южной Каролины и Китая.



