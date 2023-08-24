



Сидите там у себя в Геленджике: Тиньков ответил на разоблачение Собчак

Ксения рассказала у себя в блоге о том, что предприниматель наладил в Италии туристический бизнес, сдавая виллу за 190 тысяч евро в неделю. Она посвятила большой пост Форте-дей-Марми – это место считается самым популярным для русских в Италии. Ксения сделала акцент на La Datcha – туристическом проекте бизнесмена Олега Тинькова.



В рамках проекта строятся частные дома в разных частях мира, которые позже сдаются в аренду состоятельным отдыхающим. Собчак пояснила, что стоимость отдыха за неделю там обойдется в 190 тысяч евро. При этом вилла в Форте была занята постояльцами на все три летних месяца.



“190 тысяч евро в неделю. Все летние месяцы расписаны. Хороший бизнес делает Олег, молодец, искренне горжусь его талантом предпринимателя. Есть только одно ''но'' – их платят в том числе и люди из России, которые в свое время самыми разными способами эти деньги заработали”, – пишет Ксения, отметив, что знает минимум три семьи, которые отдыхали этим летом там. И среди них, по ее словам, "есть те, кто публично поддерживает войну России в Украине".



“Сразу поясню свое личное мнение – сдавать виллы, продавать товары – нужно всем, независимо от их взглядов. Cancel culture – го*но”, – считает Собчак.



В связи с позицией бизнесмена Ксения задается вопросом: “Зачем делать деньги на русских, которые, например, платят налоги в России? Повторюсь, мне лично это кажется нормальным, но тогда не надо никого осуждать, каждый молчит или говорит в зависимости от своей ситуации и возможностей”.



После начала войны Олег Тиньков отказался иметь какое-то отношение к российскому бизнесу. Он теперь живет в Европе, где прошел лечение от лейкемии и продолжает восстанавливаться.



Пост Собчак не остался незамеченным Тиньковым. Бизнесмен в ответ написал в личном блоге: “Так зачем вы к нам в Европу ездите? Сидите там у себя в Геленджике. Никаких талантов у Ксении нет, получила от отца имя и эксплуатирует. Только не смешите, говоря, что она ''журналист''.