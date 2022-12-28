



Швейцарские евреи призвали власти к запрету нацистской символики

Швейцарская федерация еврейских общин SIG призвала правительство Швейцарии запретить нацистскую символику в качестве первого шага к запрету всех национал-социалистических, расистских и экстремистских символов.



SIG выступила с этой инициативой в ответ на отчет Федерального управления юстиции Швейцарии, в котором рассматривается вопрос о запрете символов, связанных с подстрекательством к насилию или экстремизму.



В отчете сделан вывод о том, что такой запрет будет нецелесообразным, что побудило SIG призвать к запрету нацистской символики в качестве первого шага.

Две еврейские зонтичные организации, SIG и Платформа либеральных евреев в Швейцарии PJLS, считают, что необходимы срочные действия и “чтобы упростить процесс урегулирования, SIG и PJLS считают, что сосредоточение внимания на нацистской символике было бы жизнеспособным решением”.



“В последние годы в общественно-политических дебатах все чаще звучат призывы к запрету нацистской символики, что привело к трем ожидающим рассмотрения в парламенте предложениям о таком шаге”, — говорится в сообщении Федерации еврейских общин Швейцарии.



“Не должно больше быть никакой правовой неопределенности в отношении использования национал-социалистической символики. Швейцария не должна отставать от своих соседей и не может оправдывать маргинальную позицию”, – говорится в сообщении Федерации еврейских общин Швейцарии. “SIG и PJLS призывают парламент и Федеральный совет изучить возможности, изложенные в отчете, и реализовать их в первую очередь в виде запрета на национал-социалистические символы”.



По данным еврейской общины, прошлые попытки запретить расистские, экстремистские и дискриминационные символы не увенчались успехом, поскольку не удалось достичь согласия по списку таких символов.