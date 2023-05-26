



Швейцария проиграла суд за коровий сыр с крупными дырками

Швейцарские сыровары проиграли суд за сыр эмменталь, известный своими крупными дырками. Европейским сыроварам разрешили беспрепятственно использовать это название.



Европейский суд всеобщей юрисдикции отказался признать право Швейцарии на бренд сыра эмменталь (эмменталер), который известен своими крупными дырками.



Об этом говорится в сообщении суда.



"Термин эмменталь не может быть защищен как товарный знак для сыров в Европейском Союзе", — говорится в сообщении суда.



Согласно решению суда, название сыра слишком общее для немецкого населения и не воспринимается как указание на географическое происхождение сыра. Поэтому такое название не может быть защищено как коллективный торговый знак.



Эмменталь — традиционный швейцарский сыр из коровьего молока, его название происходит от долины реки Эмме в швейцарском кантоне Берн.



В 2006 году сыр Эмменталь получил швейцарский сертификат Appellation d’origine contrôlée как защищенное название. Однако этот сертификат действует только в Швейцарии и не имеет юрисдикции в Евросоюзе.

