



Шведка за $130 тысяч превратила себя в Барби-"проститутку". Фото

В Великобритании 31-летняя уроженка Швеции Алисия Альмира за 10 лет изменила свою внешность до неузнаваемости.



Девушка потратила на пластические операции 100 тысяч фунтов стерлингов (почти $130 тыс.), и планирует и дальше кроить свое тело под скальпелями хирургов.



"Раньше девушка работала в сфере PR, но после того, как уволилась, переехала в Лондон, где и взялась улучшать себя. Она перенесла ряд операций, среди которых несколько операций по увеличению груди и ринопластика. Алисия также ввела наполнители в лоб, вокруг глаз, в щеки, челюсти и губы, сделал подтяжку лица и ряд других процедур", - пишет Фокус.Стиль.



Ее тело покрыто татуировками на груди и туловище, у нее невероятно длинные ногти, постоянный загар и нарощенные ресницы и ногти.







"Я стерла то, кем была раньше, чтобы стать пластиковой девушкой. Я постоянно борюсь со стигмой, и требуется много мужества, чтобы отстаивать свои убеждения, мечты и образ жизни, когда это считается "противоречивым". Мне кажется интересным, что мои убеждения оцениваются как противоречивые, хотя на самом деле они далеки от этого - они, если угодно, традиционны", – считает Альмира.



С новой внешностью она теперь зарабатывает хорошие деньги на OnlyFans и не скрывает, что ее образ пользуется огромной популярностью среди пользователей сайта.







"Меня всегда привлекали крайности, и я хотела выглядеть как проститутка. Некоторые люди думают, что я сумасшедшая, но я не жалею, что сделала операцию. На самом деле, я бы хотела, чтобы в будущем моя грудь была еще больше. Я хочу выглядеть максимально пластично и вдохновлять других девушек делать то же самое. Я не думаю, что когда-нибудь перестану делать операции. Это огромная часть меня. Бимбо не стареют, мы просто становимся все более и более пластичными (от слова пластическая операция)", – утверждает Алисия.



Алисия говорит, что хотела выглядеть как "проститутка" с девяти лет после того, как ее вдохновили персонажи датского телешоу "Девочки короля". Но поскольку она росла в традиционной и консервативной семье, то не рисковала экспериментировать. Все началось после того, как в 18 лет она поступила в университет в Копенгагене. Тогда шведка сделала первые татуировки, однако ее душа желала большего.



Когда ей было 25, она накопила около 3500 фунтов стерлингов на увеличение груди. Затем траты возрастали, как и количество операций.



Теперь Алисия утверждает, что своим детям не будет запрещать модифицировать себя:



"Если моя дочь действительно хочет большую грудь и все такое прочее, то я отведу ее к хирургу".



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