



Швеция первой приближается к статусу свободной от табачного дыма страны

Всемирная организация здравоохранения 31 мая отметила День борьбы с курением — лучше всего с этим справляется Швеция, где уровень курения упал до 5,6% среди населения в возрасте от 15 лет. Чтобы объявить себя “свободной от табачного дыма”, нужно добиться уменьшения уровня курения до 5%. Об этом пишет Associated Press.



В Швеции наименьшее количество курильщиков среди европейских стран – там средний показатель составляет около 18,5%. Эксперты отдают должное эффективности многолетних кампаний против курения и шведского антитабачного законодательства. В то же время другие отмечают распространенность альтернатив, таких как “снюс”, бездымные табачные изделия, запрещенные в некоторых странах ЕС. В Швеции законом запрещено курить в общественных местах, школьных и игровых площадках, на террасах ресторанов, кафе, автобусных остановках и т.д. А в отношении сигарет действуют высокие налоги и строгие ограничения на продажу.



В Австралии запретят рекреационный вейпинг, введут минимальные стандарты качества, а продажи вейпов ограничат аптеками. Тем временем в Великобритании создадут отряды для борьбы с электронными сигаретами. Они будут проводить тестовые закупки и бороться с магазинами, продающими электронные папиросы детям до 18 лет.



Во Франции горнолыжный курорт Ле Же стал первым в Европе, запретившим курение на всей своей территории. А в Испании табачные компании обяжут платить за уборку сигаретных окурков. А Новая Зеландия первой в мире приняла закон, запрещающий курение для следующего поколения. Теперь в стране не будут продавать табак людям, родившимся 1 января 2009 года и позже.



Всего в мире насчитывается 1,1 миллиарда курильщиков.