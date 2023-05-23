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Шварценеггер стал главным директором по экшену в Netflix
23.05.2023 23:29 Раиса Вовк

Шварценеггер стал главным директором по экшену в Netflix

Знаменитый голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отныне занимает руководящую должность в Netflix. Отмечается, что знаменитость назначили главным исполнительным директором по экшену.
 
В частности, на видео, обнародованном стриминговым сервисом на официальном YouTube-канале, кино-Терминатор прибывает на собственном танке в штаб-квартиру, припарковываясь прямо на автомобиль, и рассказывает о своей новой работе.
 
"Никто так не разбирается в экшене, как я. И никто не может попасть в яблочко так, как Netflix", - сказал он в ролике, вспомнив о третьем сезоне "Ведьмака", триллере "Каменное сердце" и сиквеле "Тайлер Рэйк: Операция по спасению".
 
Также Арнольд Шварценеггер упомянул и о сериале "Фубар", в котором играет главную роль.

  

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