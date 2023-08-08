



Шварценеггер рассказал о заболевании, от которого страдает с детства



Американский актер на своей странице в Instagram Арнольд Шварценеггер рассказал о неизлечимом диагнозе, от которого страдает с самого детства.



Оказалось, что у известного актера дислексия — болезнь, которая характеризуется проблемами с чтением.



"Я мог бы сказать вам, что я фантастичен во всем, но я бы солгал. <...> Вот мой секрет: я ужасно читаю. В Австрии в 1950-х не говорили об инвалидности в обучении, поэтому большую часть времени, когда меня просили читать вслух на уроке, это была просто катастрофа, меня били линейкой. Но теперь я знаю, что у меня дислексия", — написал Шварценеггер.



Рассказать о болезни актер решил из-за того, что вскоре планирует выпустить собственную аудиокнигу "Будь полезным", которую самостоятельно решил озвучить.



"Я мог бы рассказать вам, как было прекрасно сесть и записывать свои собственные слова, но правда в том, что я абсолютно боялся этого", — отметил Шварценеггер.



Актер рассказал, что, чтобы изучить сценарий, ему необходимо потратить несколько месяцев на его вычитку. Только после того, как он поймет смысл каждого слова, может выучить текст.



Чтобы записать аудиокнигу, актеру также понадобилось больше времени, чем другим.



"Сказали, что авторы читают свои книги за 2−3 дня в студии. Попросил записывающее оборудование домой и сказал, что буду делать 20−30 страниц в день. Таким образом, я мог дважды в день заходить к режиссеру и продюсеру для более коротких сессий, и я мог бы практиковаться читать без остановки", — рассказал Шварценеггер.



Актер обратился к своим поклонникам и отметил, что теперь их могут вдохновить не только слова в книге, но и процесс их записи.