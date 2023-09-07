



Шварценеггер рассказал о почти фатальной ошибке при операции сердце

В 2018 году Арнольду Шварценеггеру делали операцию по замене легочного клапана. Но процедура прошла не так гладко, как ожидалось – врачебная ошибка могла стоить актеру жизни.



"Всего несколько лет назад, незадолго до начала съемок "Терминатора 6", мне сделали третью операцию на открытом сердце. Я действительно волновался. Я проснулся, и врачи мне сказали: "Очень жаль, но это было не так, как мы планировали"", – вспоминает актер.



Оказалось, что во время простой неинвазивной процедуры медики допустили ошибку и проткнули Шварценеггеру стенку сердца. Началось внутреннее кровотечение, и хирургам пришлось оперативно вскрыть грудную клетку актера, чтобы спасти его жизнь.



Чтобы приступить к работе над фильмом, звезде "Терминатора" нужно было как можно быстрее восстановиться. Для этого ему пришлось практически сразу встать на ноги и начать ходить. Он начал с 10 шагов в день, но уже вскоре целыми днями бродил по больнице.



"Я выглядел как идиот, ковыляющий по коридорам, но суть в том, что я ходил, потому что врачи сказали: "Нужно тренировать легкие, ведь если вы заболеете пневмонией, вы можете умереть", – вспоминает Арнольд.



Актер выздоровел и вернулся к настоящим тренировка. Сейчас он отдает должное своему позитивному настрою, а также всем тем, кто поддерживал его во время лечения.



У Арнольда Шварценеггера был врожденный порок сердца, его трижды оперировали. В 2018 году ему заменили легочный клапан после аналогичной процедуры в 1997 году. В 2020 году он также перенес операцию на сердце по замене аортального клапана.

