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Шварценеггер процитировал Терминатора в Освенциме и чуть не угодил в скандал
02.10.2022 10:07 Ольга Белозерова

Шварценеггер процитировал Терминатора в Освенциме и чуть не угодил в скандал

Арнольд Шварценеггер вызвал ажиотаж в социальных сетях после того, как подписал гостевую книгу в музее Освенцима своей знаменитой цитатой из фильма "Терминатор" во время недавнего визита в лагерь смерти.

Актер оставил запись "I’ll be back", которая известна многим поколениям и чуть не спровоцировал масштабный скандал. 

Такой поступок вызвал критику со стороны пользователей соцсетей, которые назвали жест актера "безвкусным и легкомысленным". 

На фоне растущей негативной реакции музей Освенцима поспешил объяснить, почему Шварценеггер оставил такую запись, сообщает HuffPost.

"Этот визит планировался как относительно короткий. Надпись должна была стать обещанием вернуться для еще одного и более подробного визита", - заявили в музее.

 

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