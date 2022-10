Шварценеггер процитировал Терминатора в Освенциме и чуть не угодил в скандал

Арнольд Шварценеггер вызвал ажиотаж в социальных сетях после того, как подписал гостевую книгу в музее Освенцима своей знаменитой цитатой из фильма "Терминатор" во время недавнего визита в лагерь смерти.



Актер оставил запись "I’ll be back", которая известна многим поколениям и чуть не спровоцировал масштабный скандал.



Такой поступок вызвал критику со стороны пользователей соцсетей, которые назвали жест актера "безвкусным и легкомысленным".



На фоне растущей негативной реакции музей Освенцима поспешил объяснить, почему Шварценеггер оставил такую запись, сообщает HuffPost.



"Этот визит планировался как относительно короткий. Надпись должна была стать обещанием вернуться для еще одного и более подробного визита", - заявили в музее.





"I'll be back."



The inscription of @Schwarzenegger in @AuschwitzMuseum guestbook. pic.twitter.com/eHGtemwzY5