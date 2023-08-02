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Шварценеггер получит важную награду за борьбу с антисемитизмом
02.08.2023 14:52 Алина Груднева

Шварценеггер получит важную награду за борьбу с антисемитизмом

Легендарный голливудский актер Арнольд Шварценеггер получит "Награду за мужество".

Его наградит 6 ноября музей Холокоста в Лос-Анджелесе в отеле Beverly Hills за вклад в борьбу с антисемитизмом.

"Он, выступая публично, вдохновляет человечество правдой", - пояснил гендиректор музей Бет Кин.

Как известно, Шварценеггер является ярым противником антисемитизма, как и любой другой формы ненависти. Он неоднократно писал об этом явлении.

В одном из последних видео актер рассказал об опустошенных людях, которыми был окружен в детстве в послевоенной Австрии.

"Они пили, чтобы заглушить боль. Их тела были ранены пулями, а разум – чувством вины. Они чувствовали себя проигравшими — и не только из-за проигрыша в войне, но еще и потому, что следовали за заранее проигрышной, ужасной идеологии. И неважно, по каким причинам они пришли к этому – проиграли все. И вы проигрываете также, ведь ненависть всегда приводит к этому. Нацисты? Лузеры! Конфедераты? Лузеры! Поклонники апартеида? Лузеры! И таких примеров куча. Я не хочу, чтобы вы были лузерами и слабаками", - подчеркнул он.
 

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