



Шварценеггер получит важную награду за борьбу с антисемитизмом

Легендарный голливудский актер Арнольд Шварценеггер получит "Награду за мужество".



Его наградит 6 ноября музей Холокоста в Лос-Анджелесе в отеле Beverly Hills за вклад в борьбу с антисемитизмом.



"Он, выступая публично, вдохновляет человечество правдой", - пояснил гендиректор музей Бет Кин.



Как известно, Шварценеггер является ярым противником антисемитизма, как и любой другой формы ненависти. Он неоднократно писал об этом явлении.



В одном из последних видео актер рассказал об опустошенных людях, которыми был окружен в детстве в послевоенной Австрии.



"Они пили, чтобы заглушить боль. Их тела были ранены пулями, а разум – чувством вины. Они чувствовали себя проигравшими — и не только из-за проигрыша в войне, но еще и потому, что следовали за заранее проигрышной, ужасной идеологии. И неважно, по каким причинам они пришли к этому – проиграли все. И вы проигрываете также, ведь ненависть всегда приводит к этому. Нацисты? Лузеры! Конфедераты? Лузеры! Поклонники апартеида? Лузеры! И таких примеров куча. Я не хочу, чтобы вы были лузерами и слабаками", - подчеркнул он.

