Шварценеггер: Горбачев был одним из моих героев

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер прокомментировал смерть Михаила Горбачева, назвав его одним из своих героев.



Артист также добавил, что считает бывшего лидера СССР одним из своих друзей.



"Есть старая поговорка: "Никогда не встречайся с теми, кого считаешь своими героями". Я думаю, что это худший совет, который я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и я имел честь и радость встретиться с ним. повезло, что могу назвать его другом", — написал Шварценеггер в своем Twitter.

There’s an old saying, “Never meet your heroes.” I think that’s some of the worst advice I’ve ever heard. Mikhail Gorbachev was one of my heroes, and it was an honor and a joy to meet him. I was unbelievably lucky to call him a friend. All of us can learn from his fantastic life. pic.twitter.com/All5suSke1